Stad bereidt zich voor op toename dak- en thuisloosheid Wannes Vansina

03 april 2020

19u38 0 Mechelen De stad Mechelen neemt maatregelen om een verwachte toename van de dak- en thuisloosheid op te vangen.

“Omdat de doorstroming van woonnoodopvang naar de reguliere huurmarkt door deze crisis volledig stilvalt, valt te verwachten dat de dak- en thuisloosheid en de dringende woonnood de volgende weken zal toenemen”, verklaart schepen van Welzijn Gabrielle De Francesco.

De stad vond een geschikt en uitgerust gebouw waarin ze een gang met acht kamers huurt, elk met apart sanitair en voorzieningen. “Zo kunnen we zeven thuislozen onderdak bieden en ruimte voorzien voor één begeleider. Binnen afzienbare tijd wordt ook in het voormalig ziekenhuis aan de Zwartzustersvest extra capaciteit beschikbaar indien nodig.”

De termijn dat thuislozen in de acute opvang van het CAW kunnen verblijven, wordt opgetrokken van 30 dagen tot na de coronacrisis. Het CAW voorziet ook in quarantainemogelijkheden voor zieke dak- en thuislozen, zodanig dat de besmettingsrisico’s worden beperkt.

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt helpt mee. Voorzitter Arthur Orlians: “Dankzij de recente oplevering van woonprojecten kunnen we momenteel sneller schakelen en acute woonnood mee helpen oplossen.”