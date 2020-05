Stad bereidt zich voor op grote hitte: drinkwater gratis beschikbaar gemaakt Wannes Vansina

27 mei 2020

17u44 5 Mechelen Stad Mechelen heeft vandaag haar ‘Gezondheidsplan Warme Dagen’ gelanceerd, om kwetsbare mensen of groepen beter te beschermen voor periodes van grote hitte.

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met meer, langere en intensere periodes van extreme warmte en droogte. Stad Mechelen ondersteunt de Vlaamse campagne rond Warme Dagen aan de hand van verschillende initiatieven.

“Deze zomer gaan we onze inwoners nog meer sensibiliseren om zorg te dragen voor zichzelf en voor elkaar”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van Welzijn. “Daarbij roepen we de Mechelaar op om vooral oog te hebben voor jonge kinderen, oudere mensen en alleenstaanden in hun omgeving.”

Om uitdroging te voorkomen is voldoende water drinken en op tijd de schaduw opzoeken levensnoodzakelijk. Op www.mechelen.be/warme-dagen werden publiek toegankelijke luwteplekken en drinkwaterpunten aangeduid op een interactieve kaart.

Gratis drinkwater

“Het gratis beschikbaar maken van drinkbaar water is een van die acties: als er meer hittegolven komen, wordt het extra belangrijk dat bezoekers van de stad kunnen drinken wanneer dat nodig is”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie.

Er kwamen dit jaar al drinkwaterfonteinen bij aan Transit M, onder de Sint-Romboutstoren en in de Befferstraat, het Tinelpark volgt. Op warme dagen zullen dorstigen ook terecht kunnen in publieke gebouwen en enkele kerken voor een glaasje water.

Corona

Omwille van corona is het wel opletten geblazen. Aangeraden wordt op bij openbare drinkfonteinen het water eerst even te laten lopen. Er wordt gevraagd om contact tussen handen, mond en/of drinktuit van je fles met de fonteinkop absoluut te vermijden.