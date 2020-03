Stad bedeelt 5.000 voorrangspasjes voor zorgpersoneel Wannes Vansina

20 maart 2020

13u28 0 Mechelen Stad Mechelen bedeelt 5.000 voorrangspasjes om zorgpersoneel voorrang te geven in de supermarkten en apotheken. “We moeten ze soigneren. We gaan ze nog hard nodig hebben”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De voorbije dagen hadden vele supermarkten zelf al initiatieven genomen om zorgverleners voorrang te geven bij het winkelen. “Dat appreciëren we enorm. Nu hebben we in samenwerking met de sector een methodiek ontwikkeld om dit nog meer gestroomlijnd te kunnen organiseren”, zegt Vandersmissen.

In de winkels komen affiches. “We vragen aan de mensen om hiervoor respect op te brengen en de appreciatie voor zorgmedewerkers te tonen”, zegt schepen van economie Greet Geypen. “Het zorgpersoneel heeft het in deze tijden heel erg druk. Het kan hen enorm helpen wanneer ze snel en efficiënt hun boodschappen kunnen doen na het afronden van een lange werkdag.”