SportTruck leidt kansarme jeugd naar clubs Wannes Vansina

07 oktober 2020

16u22 0 Mechelen Buurtsport Mechelen maakte woensdag een eerste keer gebruik van de SportTruck, een trailer met sport-, spel- en didactisch materiaal ten behoeve van kinderen en jongeren uit kansengroepen.

De gepimpte trailer werd opgesteld aan Het Predikheren. Kinderen uit de buurt konden een eerste keer van het aanbod proeven. “Tijdens dergelijke informele momenten kunnen begeleiders de vaardigheden of interesses bij kinderen en jongeren oppikken en hen aanmoedigen om de stap te zetten naar het georganiseerd sportaanbod”, legt schepen Abdrahman Labsir uit.

Coördinator van Buurtsport Mohamed Meftah vindt het een handig instrument. “Het is op een twee drie gebruiksklaar en gemakkelijk te verplaatsen. Bedoeling is naar de wijken te gaan, in plaats van dat de wijken naar ons moeten komen.”

De SportTruck zal ook worden uitgeleend aan sportverenigingen, wijkwerkingen en scholen die beweegactiviteiten willen opzetten voor kansengroepen. De truck kostte zo’n 11.000 euro, waarvan ruim de helft werd betoelaagd door de Koning Boudewijnstichting.