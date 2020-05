Sportdienst helpt indoor clubs aan outdoor sportruimte Wannes Vansina

20 mei 2020

18u09 0 Mechelen Sportclubs mogen hun activiteiten hervatten in de buitenlucht, maar hoe doe je dat als je enkel over indoor accommodatie beschikt? De Mechelse sportdienst helpt mee zoeken naar een geschikte outdoor locatie.

Enkel erkende sportclubs met ingeschreven clubleden mogen sporten in de openbare ruimte volgens de opgelegde richtlijnen en dit in een groep van maximum 20 sporters.

De contacten verlopen via het evenementenloket en de sportdienst. Het meldingsformulier is terug te vinden via het evenementenloket van stad Mechelen.

Meldingsplicht

Wanneer een sportclub een outdoor infrastructuur wil gebruiken voor zijn trainingen, dan is er wel een meldingsplicht. “We kunnen zo monitoren waar en wanneer de activiteiten plaats vinden en de veiligheid zoveel mogelijk bewaren”, aldus sport- en jeugdschepen Abdrahman Labsir.