Sporenonderzoek en camera’s linken auto-inbreker aan 14 feiten: verdachte aangehouden en opgesloten in gevangenis Tim Van Der Zeypen

10 juli 2020

19u00 2 Mechelen De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een man kunnen arresteren voor een hele reeks inbraken in auto’s. Die vonden plaatse in de buurt van Mechelen-Zuid. De raadkamer verlengde zijn aanhouding inmiddels met een maand.

De voorbije anderhalve maand werd de omgeving van de Tervuursesteenweg alsook enkele omliggende straten meermaals opgeschrikt door een hele reeks inbraken in auto’s. De politie startte een onderzoek op en dankzij de inzet van de lokale recherche in samenwerking met het cameranetwerk, leidde dat recent tot succes.

Afgelopen maandag werd er een verdachte gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden. De man was te zien én te herkennen op camerabeelden te. Bovendien werd er ook een spoor van zijn handpalm aangetroffen tijdens het sporenonderzoek op de wagens.

Veertien feiten

De verdachte, Mounir E. uit Mechelen, zou inmiddels in aanmerking komen voor al zeker veertien feiten. Vandaag moest hij voor de raadkamer verschijnen. Na beraad verlengde de voorzitter de aanhouding met één maand. Dat bevestigt woordvoerster Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend. Het onderzoek naar de veertien inbraken wordt verder gezet. Mogelijk komt hij ook in aanmerking voor gelijkaardige feiten. “Voor de inwoners van de wijk Tervuursesteenweg maakt de arrestatie mogelijk een belangrijk verschil”, reageert Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Belangrijk cameranetwerk

Dat de verdachte werd gevat dankzij de inzet van de recherche én het gebruik van het cameranetwerk, benadrukt nogmaals het belang van de camera’s. Enkele dagen geleden kon de recherche ook al twee minderjarigen oppakken na de overval op sigarettenwinkel Sint-Pieter op de Veemarkt.

“Het is dus mede dankzij ons uitgebreid cameranetwerk en intens speurwerk van de recherche dat beide verdachten zeer snel geïdentificeerd konden worden”, zegt Vandersmissen. De Mechelse burgemeester benadrukt verder dat criminaliteit in zijn stad niet loont.

“We hebben een uitgebouwde rechercheploeg en een performant cameranetwerk, waardoor daders vroeg of laat altijd tegen de lamp lopen. Mechelen investeert veel in veiligheid, een juiste beleidskeuze”, besluit Vandersmissen.