Spoorwegbrug Muizen wordt vervangen door nieuw exemplaar: Stationsberg acht maanden lang afgesloten voor verkeer Els Dalemans

19 september 2020

15u46 0 Mechelen De oude spoorwegbrug in de Stationsberg in Muizen (Mechelen) wordt vervangen door een nieuw exemplaar. “De werken gaan van start op 2 oktober, tot en met mei 2021 zal er geen verkeer mogelijk zijn via de Stationsberg. Wel bouwen we een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers.” Later wordt ook de brug in de Smisstraat vernieuwd. Aan de investering hangt een prijskaartje van 2,4 miljoen euro.

“De spoorwegbrug in de Stationsberg in Muizen is meer dan honderd jaar oud, en heeft na die eeuw trouwe dienst het einde van zijn levensduur bereikt. Infrabel, de Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, gaat daarom het oude exemplaar vervangen door een gloednieuwe brug. Dit is vanzelfsprekend een hele klus, die we zo snel en veilig mogelijk willen laten verlopen”, zegt persattaché bij Infrabel Charlotte Verbeke.

Tijdelijke brug

“Dit betekent dat we de Stationsberg vanaf 2 oktober na de avondspits moeten afsluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de R12 en N15, lokaal verkeer naar Muizen-centrum wordt omgeleid via de Smisstraat. Voor voetgangers en fietsers zal er een tijdelijke brug worden gebouwd vlak naast de oude spoorbrug, zij kunnen het oude exemplaar nog gebruiken tot de tijdelijke voetgangersbrug in dienst gaat.”

Geluid- en trillingshinder

“Die tijdelijke voergangersbrug wordt al gebouwd in het weekend van 3 en 4 oktober, dan vinden meteen ook enkele bovenleidingswerken plaats. Deze werken starten vrijdagnacht en duren tot en met zondagnacht. Er zal zowel overdag als ’s nachts gewerkt worden, mogelijk zorgt dit voor geluid- en trillingshinder in de buurt.”

Alternatieve busdienst

“één week later -op zaterdag 10 en zondag 11 oktober- wordt de huidige spoorbrug afgebroken. Om tijdens deze twee weekends non-stop te kunnen doorwerken, wordt het treinverkeer dat langs Muizen rijdt, tijdelijk onderbroken. De NMBS voorziet op dat moment een alternatieve busdienst voor de reizigers. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens beide weekends, opnieuw om veiligheidsredenen, even niet passeren langs de Stationsberg.”

V erbindingsas

“Als de afbraak achter de rug is, kan de nieuwe brug ter plaatse worden gebouwd en geplaatst in februari 2021. We mikken op mei 2021 om alle daarna alle aansluitingen tot in de puntjes af te werken. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om, binnen de breedte van de bestaande bruggenhoofden, extra ruimte te voorzien voor fietsers en voetgangers. De Stationsberg is immers de belangrijkste verbindingsas tussen Muizen-Dorp en het nieuwe Muizen langs de Leuvensesteenweg. Ook zwakke weggebruikers moeten hier veilig onderweg zijn.”

Smisstraat

“Met uitzondering van de twee weekends in oktober en februari, kunnen alle werken grotendeels overdag plaatsvinden. Tijdens de volledige duur van de werken blijft de busverbinding van De Lijn verzekerd via de Smisstraat. Om reizigers op te pikken, komt er een tijdelijke halte op de Leuvensesteenweg voor lijn 3 vlakbij de Smisstraat. Alle andere routes blijven hetzelfde als voorheen. Als deze spoorwegbrug in Stationsberg in mei 2021 vernieuwd is, wordt ook de brug aan de Smisstraat vernieuwd.”