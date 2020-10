Sponsors helpen Dierenbescherming aan nieuw wagenpark Wannes Vansina

12 oktober 2020

14u57 0 Mechelen Dierenbescherming Mechelen beschikt over twee nieuwe voertuigen dankzij sponsors en gulle gevers. Een van de oude wagens had er twintig dienstjaren opzitten en raakte nog maar moeilijke door de controle.

Het asiel was dringend op zoek naar een nieuwe wagen en kreeg daarbij de hulp van een vrijwilliger, die een sponsordossier opstelde. Daarnaast werd ook een Facebook-inzamelactie gehouden. Met succes. Dankzij de hulp van Aerts Trucks Bornem, Autoglas Londerzeel en Mobile Car Solutions en andere sponsors heeft de Dierenbescherming nu een volledig nieuwe en optimaal ingerichte wagen voor de deur staan.

Daarnaast werd ook de oude personenwagen ingeruild voor een gedoneerd exemplaar met laadruimte door Nachtraven. “Een betrouwbare wagen is noodzakelijk. Vaak worden we dringend opgeroepen door Dierenwelzijn of de politie bij verwaarlozing en moeten we direct kunnen vertrekken. Maar we halen ook vaak dieren op van mensen die onverwacht in het ziekenhuis zijn opgenomen of die in andere crisissituaties zitten en tijdelijk opvang nodig hebben”, zegt beheerder Wendy Kerselaers.

Daarnaast moeten de medewerkers geregeld naar de specialist. Zo kreeg de Dierenbescherming de laatste maanden enkele dieren binnen die operaties nodig hadden om pijnvrij te kunnen leven. “Zoals de hond Zeppos, die op straat ronddoolde met een gescheurde kruisband, of de kat Lenny, waarvan de wimpers aan de binnenkant van haar oogleden groeiden.”

De Dierenbescherming Mechelen heeft nog plaats voor een sponsor op de achterkant van de wagen.