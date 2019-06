Spelotheek Level21 breekt lans voor spellen. “Met een spel leer je veel beter” Wannes Vansina

18u42 0 Mechelen Maandag opent de vzw Level21 een educatieve spelotheek in de Hoogstraat in Mechelen. Belangrijkste doelgroep zijn scholen en bedrijven, maar de deur staat ook wagenwijd open voor kinderen, jongeren en volwassenen die graag een spelletje willen komen spelen.

Lies Vermant richtte Level21 een kleine twee jaar geleden op in de schoot van IT-bedrijf Cronos Groep. “Als vzw willen we spelenderwijs leren promoten en leerkrachten en scholen inspireren om meer spellen te gebruiken in de klas. Spelenderwijs leren is niet alleen leuker, het helpt kinderen ook om de leerstof sneller vast te krijgen omdat spellen emoties oproepen”, legt oud-leerkracht Vermant uit waarom ze leerrijke spellen uitleent. Het aanbod is divers, van bordspellen tot heuse escape rooms.

Tot nog toe zat de vzw verstopt op een kantoor in Kontich. In de Hoogstraat krijgt ze een heel zichtbare plek. “Op die manier willen we ook mensen bereiken zoals anderstalige nieuwkomers en kansengroepen die anders niet in aanraking komen met spellen.” Maar eigenlijk is iedereen welkom in Hoogstraat 4. Tijdens de openingsuren kan iedereen zomaar binnenstappen om gratis een spelletje te komen spelen. “Ze mogen zelfs alleen komen en aansluiten bij andere spelers.”

Achteraan bevindt zich een ruimte waar verjaardagsfeestjes zullen worden georganiseerd alsook workshops voor kinderen en volwassenen. Je kan er tijdens ‘game labs’ zelfs je eigen spel ontwikkelen. Zelf heeft Leven21 al vier spellen op zijn naam staan. “Ze helpen leren spellen, bij de taalontwikkeling of de psychologische weerbaarheid verhogen. “Ik ga er van uit dat je van elke leerinhoud een spel kan maken.”

Verder organiseert Leven21 ook originele teambuildings voor bedrijven met behulp van … LEGO.

Meer informatie op www.leven21.be.