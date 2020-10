Speelkaart bundelt 73 speelterreinen: “Geen excuus meer om achter scherm te zitten” Wannes Vansina

01 oktober 2020

17u40 0 Mechelen Mechelen telt 73 speelplekken, -pleinen en –bossen. Om kinderen toe te laten deze vlot te vinden, lanceerde de stad een Speelkaart met een handig overzicht.

Op de kaart staat per speelplein aangegeven wat aanwezig is. Dit kan gaan van speeltoestellen, voetbaldoeltjes, een zandbak tot basketveldjes of een petanqueterrein. Er wordt eveneens aangeduid waar je kan skaten of dirtbiken.

Kinderburgemeester Camila Ladron De Guevara is tevreden. “Ik vind buiten spelen belangrijk, want daarna voel je je meestal energiek. Met de nieuwe speelkaart heb je nu zeker geen excuus meer om de hele dag achter een scherm te zitten.”

Herinrichting Battel en ’t Hofke

De laatste jaren werden veel plekken aangelegd of vernieuwd. Volgens Jeugdschepen Abdrahman Labsir gaat de stad verder op dat elan. “We gaan voor een volledige herinrichting van speelplek Battel en ’t Hofke en vervangen speeltoestellen in de Kruidtuin en de Offenbossen.”

De kaart is te verkrijgen bij de dorpshuizen, UiT en het Huis van de Mechelaar alsook digitaal.