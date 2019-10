Speelgoedmuseum veilt meubels uit LEGO-expo Wannes Vansina

24 oktober 2019

14u57 0 Mechelen Het Speelgoedmuseum in Mechelen veilt de meubelen die de afgelopen maanden gebruikt werden in de succesvolle tentoonstelling “Het LEGO blokje – 60 jaar creatief bouwplezier.”

“Voor de inrichting van deze ruimtes kregen we de steun van Ecoso Kringwinkels die enkele meubelstukken uitleende. Daarnaast gingen we zelf op zoek naar originele tweedehandsstukken om de ruimte aan te kleden. Vanaf vandaag biedt het Speelgoedmuseum deze en enkele andere unieke stukken aan via veilingsplatform 2dehands. De stukken worden geveild ten voordele van de werking van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw en Ecoso Kringwinkels”, meldt het museum. Bieden kan tot en met 14 november. De veiling vind je hier. Het gaat om onder meer bioscoopstoelen, werkbanken, bureau’s en een babypark. Naar ‘Het LEGO blokje – 60 jaar creatief bouwplezier’ kwamen liefst 58.721 bezoekers kijken.