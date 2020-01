Speelgoedmuseum organiseert elke zondag publieksactiviteit Wannes Vansina

13 januari 2020

Het Speelgoedmuseum in Mechelen gaat het nieuwe jaar in met elke zondag een publieksactiviteit. Elke eerste zondag van januari, februari en maart staat een gezelschapsspellenmiddag op het programma, elke tweede een Barbieworkshop. De derde zondag vindt een gratis familierondleiding plaats, de vierde een knutselworkshop. Op 19 februari opent het museum de eerste nieuwe expo van het jaar, over Samson & Gert. “2020 wordt het jaar van de beeldbuiskindertjes! We werpen een blik op een aantal bekende tv-figuren”, blikt het Speelgoedmuseum vooruit.