Speed pedelec negeert rood verkeerslicht Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

De bestuurder van een speed pedelec heeft een proces-verbaal gekregen omdat hij een rood verkeerslicht had genegeerd. De chauffeur werd aan de kant gezet en toen bleek dat zijn speed pedelec ook niet was verzekerd, noch was ingeschreven. “Ook hiervoor kreeg de man een proces-verbaal”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. Verder betrapte de politie ook nog zes fietsers die zonder verlichting reden. Ze kregen allen een proces-verbaal en mogen een boete verwachten van 58 euro.