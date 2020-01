Spaans koppel opent take-away in Keizerstraat Wannes Vansina

31 januari 2020

17u01 0 Mechelen Mechelen is een eethuis rijker: Simple Eat in de Keizerstraat. Adil Mezouari (38) en Sonia Hamed (30) openden er een take-away met gerechten uit de streek van hun roots: Andalusië.

Adil en Sonia verhuisden vijf maanden geleden naar Mechelen in de hoop op een betere toekomst voor henzelf en hun twee kinderen. “In Spanje is het crisis, terwijl België het centrum is van Europa”, verklaren ze.

In hun zaak naast café Hanekeef serveren ze hartige en zoete pannenkoeken, smoothies, salades, soep en Spaanse specialiteiten als quiches en tortilla’s. Ook Andalusische thee en Spaanse chocolade behoren tot het aanbod.

“Voorlopig doen we enkel take-away, van zodra we onze vergunning hebben – dat zal over een à twee maanden zijn - zetten we ook tafeltjes en een klein terras.”

Hoewel hij een diploma van bancair op zak heeft, werkt hij al elf jaar in de horeca. “We zijn ook al in onder meer Brugge en Antwerpen geweest, maar Mechelen is kleiner en kleuriger. Mijn neef heeft hier al een elektrozaak.”

Simple Eat is alle dagen behalve zondag geopend van 9 tot 18 uur.