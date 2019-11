Sp.a provincie Antwerpen verkiest team. “Een man of vrouw kan partij niet redden” Wannes Vansina

08 november 2019

10u28 1 Mechelen “De partij kan niet gered worden door een man of vrouw. Daarvoor is de uitdaging te groot.” Vandaar dat sp.a provincie Antwerpen donderdagavond geen individuele kandidaten verkoos om de afdeling te leiden, maar wel een team.

Het team bestaat uit Tijs Verbeurgt uit Mechelen, Fauzaya Tahlaoui uit Antwerpen, Gitta Vanpeborgh uit Mortsel, Tomas Sergooris uit Mol en Stephanie Vanden Eede uit Schoten. Het was donderdagvond enige kandidaat op het congres en behaalde een unanieme meerderheid.

“Wie denkt dat één man of vrouw de uitdagingen voor onze partij aankan, vergist zich schromelijk. Enkel in gedeeld leiderschap kunnen we onze partij heropbouwen”, verklaart Verbeurgt, die voorzitter wordt.

De nieuwe ploeg wil onder het motto ‘Waarmee kunnen wij u van dienst zijn’ de ondersteuning van lokale afdelingen versterken. “Het niveau waar mensen het meeste vertrouwen in hebben is het lokale niveau. Dat niveau moet dan ook alle steun krijgen om opnieuw vooruit te gaan”, aldus Verbeurgt.

De parlementsleden zetelen van rechtswege in het bestuur.

