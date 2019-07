Sp.a protesteert tegen duurdere zwemlessen Wannes Vansina

01 juli 2019

12u12 0

De stad Mechelen heeft de prijzen voor de zwemschool in zwembad Geerdegemvaart verhoogd. De reguliere zwemschool van 16 beurten gaat van 66 naar 80 euro, de zwemlessen voor volwassen gaan van 150 naar 160 euro en ook de prijs voor de babyzwemlessen wordt verhoogd van 40 naar 48 euro. Thijs Verbeurgt (sp.a) tilt zwaar aan de verhoging: “Dit is de zoveelste factuur die het blauw-groene stadsbestuur de Mechelaar door de neus boort om de put van 18 jaar Somers te proberen dempen.” De partij tilt er ook zwaar aan dat het stadsbestuur tijdens de gemeenteraadszitting van vorige week foutief beweerde dat het babyzwemmen niet duurder werd. Tijdens die zitting stemde sp.a tegen, net als CD&V. Volgens Sportschepen Abdrahman Labsir (Open Vld) werden de prijzen jarenlang niet aangepast en heeft de wijziging te maken met het uniformiseren van de tarieven voor de verschillende lesgevers. “En ook na de verhoging blijven we ver onder de prijzen van de andere centrumsteden”, aldus Labsir.