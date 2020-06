Sp.a luidt alarmbel over kinderarmoede in Mechelen: “Maak werk van Mechels Menswaardig Inkomen” Els Dalemans

28 juni 2020

14u53 0 Mechelen De Mechelse sp.a-afdeling luidt de alarmbel: “Voor het zevende jaar op rij stijgt het aantal kinderen dat in onze Dijlestad in armoede dreigt op te groeien. Op dit moment gaat het over bijna 15 procent van de Mechelse kinderen”, zegt fractieleider Thijs Verbeurgt. “Met een ‘Mechels Menswaardig Inkomen’ krijgen we onze gezinsinkomens boven de armoedegrens en kunnen we het probleem oplossen.

Kind en Gezin publiceerde ook nu weer een kansarmoede-index, cijfers over kansarmoede per gemeente en jaar na jaar. “De evolutie is in Mechelen allerminst positief. Sinds 2012 stijgt de kinderkansarmoede in Mechelen, op dit moment zitten we bijna aan 15 procent. We hebben kostbare tijd verloren, want pas op het einde van de vorige legislatuur kwam burgemeester Somers met zijn voornemen om de kinderarmoede te halveren”, zegt Verbeurgt.

Mechels Menswaardig Inkomen

“Daarna werd een plan opgesteld, dat veel goede elementen bevat maar voor sp.a nog niet ver genoeg gaat. We moeten nog meer middelen inzetten, om de kinderarmoede snel en drastisch te doen dalen. Volgens sp.a moet de focus liggen op de gezinsinkomens, die we boven de armoedegrens moeten krijgen. We stellen daarom voor om een ‘Mechels Menswaardig Inkomen’ op te zetten, een systeem dat eerst kijkt naar de kosten van een gezin en daarna het inkomen verhoogt boven de armoedegrens.”

Extra begeleiding

“In Kortrijk wordt al met dit systeem gewerkt, en met succes. Wij vragen daarom dat ook het Mechelse stadsbestuur voldoende middelen voorziet voor dit Mechels Menswaardig Inkomen. We verwachten immers dat de noden door corona nog verder zullen stijgen. Als we dit ‘Mechels Menswaardig Inkomen’ combineren met extra begeleiding, gaan we écht vooruit in de strijd tegen kinderarmoede.”