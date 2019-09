Soroptimist schenkt 14.000 euro aan goede doelen Wannes Vansina

11 september 2019

21u28 0 Mechelen Soroptimist Mechelen heeft woensdagavond tijdens een receptie in de Salons Van Dijck 14.000 euro verdeeld onder verschillende goede doelen.

Soroptimist is een internationale damesclub die in Mechelen 28 jaar bestaat. “We organiseren een brunch in de Thomas More-hogeschool in Sint-Katelijne-Waver, met jaar na jaar meer volk. Daarnaast verkopen we in november en december mini-kerstbomen, vorig jaar zo’n 400”, zegt voorzitter Patty Van der Auwera.

Sopoptimist zet zich traditiegetrouw in voor sociale doelen waarbij voornamelijk vrouwen en kinderen centraal staan. Dat is ook nu het geval. Het geld gaat naar school De Beemden, borstkankerlotgenotengroep Neo-Ma, Karibu Loita Hills (een Keniaans Masai-schooltje), kunstwerking voor personen met een beperking Sjarabang, armoedevereniging Sint-Vincentius en een verpleegsterschool in Rwanda.