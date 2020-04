Sociale verhuurders kopen mondmaskers voor bewoners en personeel Wannes Vansina

23 april 2020

17u36 0 Mechelen Woonpunt en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen hebben 200 FFP2-maskers gekocht voor hun personeel en 3.000 voor hun oudere huurders.

Eerder deze week maakte het stadsbestuur bekend een herbruikbaar mondmasker te bestellen bij Think Pink voor elke inwoner. De sociale verhuurders hadden toen al via dezelfde weg een bestelling voor 3.000 stuks geplaatst.

Dat ten behoeve van de 65-plussers onder de huurders. Volgens voorzitters Arthur Orlians en Elisabet Okmen was dat niet voor niets, want zijn zeker voor ouderen meerdere maskers per persoon nodig.

Via een andere leverancier bestelden ze al 200 FFP2-maskers voor hun personeel. “Ideaal voor onze werkmannen en personeelsleden die regelmatig met mensen in contact moeten komen.” Totale kostprijs van de mondmaskers: 8.000 euro.