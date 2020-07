Sociale organisaties stellen werking voor tijdens fotozoektocht Wannes Vansina

22 juli 2020

11u47 0

Nog tot en met 20 september kan je in Mechelen deelnemen aan een fotozoektocht en tegelijk op een leuke manier ontdekken hoe in de stad de strijd wordt aangebonden met de (kinder)armoede. De activiteit leidt immers langs de sociale organisaties die de stad rijk is. “Ze willen op een leuke manier aan een breder publiek een inkijk geven”, zegt Sabine Schoevaers van het Sociaal Centrum. Deelname kost 7 euro (1,50 voor mensen die recht hebben op een kansentarief (UiTPAS)). Inschrijven kan bij Visit & Uit Mechelen en L’ Amitié. Volgens de organisator zijn verschillende leuke prijzen te winnen.