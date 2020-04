Sociale huurders nemen intrek in nieuwbouw: Laatste blokken Gandhistraat in najaar tegen vlakte Wannes Vansina

28 april 2020

17u35 0 Mechelen Omwille van de coronacrisis verliep het met wat vertraging, maar sociale huurders van Woonpunt Mechelen hebben alweer een nieuwbouwproject in de Gandhistraat in gebruik genomen. Later dit jaar gaan de laatste oude blokken tegen de vlakte.

De vernieuwing van de appartementen in de Mahatma Gandhistraat loopt al sinds eind 2012. Eind januari leverde Woonpunt opnieuw 78 appartementen en 6 woningen op, een investering van 14 miljoen euro. Ten gevolge van de coronacrisis duurde het wat langer om de nieuwe bewoners te installeren, maar intussen is de nieuwbouw grotendeels bewoond.

Het nieuwe complex bestaat uit appartementen met één tot vier slaapkamers, een parkeergarage, een collectief verwarmingssysteem en een binnentuin. “Van zodra deze coronatijden achter ons liggen, nodigen we uiteraard alle bewoners van het complex uit voor een feestelijke inhuldiging”, zegt voorzitter Arthur Orlians.

Ook de volgende deelwerf in de Gandhistraat is bijna klaar. Na de coronacrisis, kunnen de allerlaatste bewoners van de oude blokken verhuizen naar hun nieuwe thuis. “Vervolgens gaan alle oude blokken tegen de vlakte en starten we met de bouw van de laatste 169 woongelegenheden in de straat”, laat Orlians nog weten.