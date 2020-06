Sociaal Verhuurkantoor zet huurders in de bloemetjes: “Impact corona op mentale welzijn is niet te onderschatten” Wannes Vansina

26 juni 2020

13u55 0 Mechelen Sociaal Verhuurkantoor Mechelen verdeelt bloembakken en kamerplanten onder zijn huurders om hen een hart onder de riem te steken.

“De impact van de coronacrisis op het mentale welzijn van vele mensen is niet te onderschatten, zeker voor zij die het al moeilijk hebben en nu voor extra zorgen kwamen te staan. We wilden een geste doen om onze huurders in deze zware periode een fijne belevenis te bezorgen. Met bloemen en planten kan je niets verkeerds doen: het fleurt meteen op en de vensterbakken zorgen ook in een klap voor een kleurrijk straatbeeld”, zegt voorzitter Elisabet Okmen.

De huurders kunnen de geste appreciëren. “Het is heel fijn om zo een cadeau te ontvangen, ook de kinderen zijn er blij mee. Het geeft weer wat kleur aan het leven!”, getuigt Habtom. De planten worden samen bedeeld met de mondmaskers die het Sociaal Verhuurkantoor samen met Woonpunt Mechelen aankocht voor hun huurders.