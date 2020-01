Sociaal Verhuurkantoor verdubbelt aantal woningen: “Wachtlijst in een klap 10% korter” Wannes Vansina

07 januari 2020

17u00 1 Mechelen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen verdubbelt in een klap haar woonaanbod. Dankzij een samenwerking met sociale vastgoedbeheerder Inclusio komen er tussen nu en pakweg negen jaar in totaal 139 appartementen bij. De samenwerking maakt de wachtlijst van 1.062 mensen een tiende korter.

Inclusio werd in 2015 opgericht en heeft als missie om op lange termijn kwaliteitswoningen aan te bieden aan zwakkere bevolkingsgroepen tegen een betaalbare prijs. Eind november nam de sociale investeerder de aandelen over van een Mechels vastgoedvennootschap met 139 appartementen. Het gaat om de grootste overname van Inclusio tot nog toe.

“De appartementen waren bij aankoop allemaal privé verhuurd. Telkens een vrijkomt, wordt dat onmiddellijk in huur genomen door het SVK die het op haar beurt meteen beschikking kan stellen aan mensen met nood aan een betaalbare woning”, zegt CEO van Inclusio Xavier Mertens.

Jaren

De huidige bewoners van de woonblokken in de Delling-, Augustijnen-, Oude Brusselse-, Mechelsveld-, Zwartklooster- en Lindestraat, Europalaan, Geerdegem-Schonenberg en Brusselsesteenweg krijgen niet hun opzeg, maar mogen blijven wonen. Mertens schat dat het negen jaar kan duren vooraleer alle woningen zijn vrijgekomen.

Toch kan het SVK tegen begin volgende maand al zeventien appartementen verhuren, de eerste aan een alleenstaande mama met twee kinderen. Voorzitter Elisabet Okmen is in haar nopjes met de overeenkomst voor 18 jaar. “Het is de ambitie om deze bestuursperiode 400 extra woningen te verhuren via het SVK, terwijl we er tot nu maar 134 in portefeuille hadden.”

Het is de ambitie om deze bestuursperiode

400 extra woningen te verhuren via het SVK,

terwijl we er tot nu maar 134 in portefeuille hadden SVK-voorzitter Elisabet Okmen

Een- en tweepersoonsgezinnen

“125 van de 139 appartementen tellen een of twee slaapkamers. Dit komt tegemoet aan een sterke nood binnen onze wachtlijst: een- en tweepersoonsgezinnen maken meer dan de helft uit”, vervolgt Okmen.

Schepen van Wonen Greet Geypen geeft mee dat de stad werkt aan een lokaal toewijzingsreglement. “Dat laat lokale besturen toe om specifieke accenten te leggen in het lokale woonbeleid, bijvoorbeeld om bepaalde kwetsbare doelgroepen sneller te helpen of leefbaarheidsproblemen te vermijden.”

Rendement

Hoe Inclusio dat doet, rendement halen met sociale woningen? “De huurprijs ligt gemiddeld een kwart lager dan op de private huurmarkt, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de ontzorging door het SVK. We zullen nooit leegstand kennen of wanbetaling, het SVK regelt alles met de huurders en we krijgen een korting op de onroerende voorheffing”, aldus Mertens.

Okmen hoopt dat meer vastgoedbeheerders, maar ook particuliere eigenaars, het voorbeeld van Inclusio zullen volgen. “Deze overeenkomst met een vastgoedinvesteerder is de eerste in onze stad en ik geloof zeer sterk in de mogelijkheden van dergelijke samenwerkingen. Als we erin slagen om meer van zo’n projecten tot stand te brengen, betekent dit dat we er telkens in één klap een heel aantal sociale woningen bijkrijgen.”