Snelheidscontrole op plek waar dodelijk ongeval gebeurde: “Eén chauffeur reed bijna vijftig kilometer per uur te snel” TVDZM

16 augustus 2019

15u20 0 Mechelen Op de plaats waar begin juni een 33-jarige Mechelaar om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval, heeft de lokale politie van Mechelen-Willebroek een snelheidscontrole gehouden. Daarbij werden in totaal 3.118 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan reden 85 chauffeurs te snel.

Eén chauffeur reed aan een snelheid die ver boven de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur lag. De chauffeur werd geflitst aan 119 kilometer per uur of maar liefst 49 kilometer per uur te snel. “Dat betekent dat zijn rijbewijs onmiddellijk zal worden ingetrokken”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Binnenkort wacht hem ook nog een dagvaarding door de politierechtbank. Daar riskeert hij een bijkomend rijverbod alsook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Onder de betrapte chauffeurs werden ook nog andere snelheidsduivels betrapt aan 91, 95 en 97 kilometer per uur. “Verder verbaliseerde de politie ook nog een chauffeur die steeds met zijn grootlichten aan het knipperen was om het aankomende verkeer te waarschuwen”, besluit Van de Sande. “Nog drie andere automobilisten werden beboet die de doorlopende witte streep overschreden.”