Smeulbrandje zet schrijnwerkerij onder de rook

08 januari 2020

Hulpdiensten zijn woensdagnamiddag moeten uitrukken naar de Maanstraat in Mechelen. Daar was een smeulbrand ontstaan in een schrijnwerkerij. “De brand werd veroorzaakt nadat metaaldeeltjes in de afzuiging waren terechtgekomen”, luidt het bij hulpdiensten Rivierenland. De smeulbrand veroorzaakte niet enkel geurhinder maar zorgde ook voor heel wat rook. De brandweer kreeg de brand onder controle maar moest lange tijd nablussen. De schrijnwerkerij moest ook worden geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.