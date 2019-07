Smeulbrandje onder dakpannen snel onder controle TVDZM

09 juli 2019

19u50 0

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is vanavond moeten uitrukken naar de Brusselsesteenweg. Omstreeks 18.00 uur was er brand uitgebroken onder het dak van een woning. Volgens de brandweer ging het op een smeulbrandje. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek sloot de straat af voor het verkeer. Zij moesten een lokale omleiding volgen. Dat zorgde her en der voor wat verkeershinder. De brandweer kreeg het brandje snel onder controle. De schade bleek mee te vallen. Wel moesten de brandweermannen nog enkele dakpannen verwijderen. “Het gezin, bestaande uit drie gezinsleden kon in de woning blijven”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De woning werd niet onbewoonbaar verklaard.” Volgens de eerste vaststellingen zou het om een accidentele brand gaan.