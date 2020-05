Sluikstorter dumpt dak in natuur: bouwafval mogelijk met asbest vervuild Wannes Vansina

12 mei 2020

16u48 0 Mechelen De politie is op zoek naar de identiteit van een sluikstorter die zowat een gans dak met mogelijk asbestleien dumpte nabij de Bonheidensesteenweg in Muizen. Blijft hij onbekend, dan draait de eigenaar op voor de kosten.

Het bouwafval werd in de nacht van zondag op maandag gedumpt in de berm en gracht aan weerskanten van een doodlopende zandweg aan de Bonheidensesteenweg, op de grens met Bonheiden. Volgens Luc Vande Reyde, een van de bewoners, wordt in de buurt wel vaker gestort, maar nooit zo “driedubbel crimineel”.

Natuurgebied

“Dit is niet alleen een groot sluikstort, heel wat dieren worden getroffen. Het afval ligt immers op de grens van een natuurgebied. Bovendien gaat het om gevaarlijk afval dat door een gespecialiseerde firma zal moeten worden opgekuist.”

Dat laatste is geen goed nieuws voor de eigenaar. Wie dat juist is, is op dit ogenblik niet helemaal duidelijk. Als het inderdaad om asbest gaat, kan de factuur hoog oplopen. “Hemeltergende wetgeving dat de eigenaar er dan moet voor opdraaien”, vindt Van de Reyde.

ANPR

Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande bevestigt dat de eigenaar moet instaan voor de opruim, al kan hij de kosten wel verhalen op de vervuiler. Dan moet deze natuurlijk wel worden gevonden. “Er staan ANPR-camera’s in de buurt, met een beetje geluk kunnen we zo een verdachte in beeld krijgen.”

Of het inderdaad om asbest gaat, staat nog niet volledig vast. “Onze mensen hebben niks aan het toeval overgelaten en de stadsdiensten ter plaatse gevraagd omwille van hun expertise. Er is nog geen zekerheid over”, aldus Van de Sande.