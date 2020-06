Sluikstort nam toe tijdens lockdown: politie houdt samen met BOA-team gerichte controles Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

12u30 0 Mechelen Het sluikstorten in Mechelen nam de voorbije weken opnieuw toe. “Mogelijk is dit een gevolg van de lockdown, waarbij de containerparken een tijd niet toegankelijk waren”, luidt het. Daarom gaat de stad Mechelen samen met de politie nu gerichte controles uitvoeren. De afgelopen weken konden er al zestien verdachten worden geïdentificeerd.

Door corona werden volgens de stad Mechelen afhaalmaaltijden steeds populairder. Volgens de stad nam hierdoor ook het zwerfvuil toe. “Kleding- en glascontainers zijn hotspots voor sluikstorters”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). “Daarom wil de politie samen met de stad nu meer gerichte controles uitvoeren op verschillende plekken.” Naar verluidt is vooral de directe omgeving rond de Leuvensesteenweg, Liersesteenweg en de Tervuursesteenweg in trek bij sluikstorters. De afgelopen weken kon de politie zestien verdachten identificeren. “Opvallend veel sluikstorters wonen in die omgeving”, luidt het nog.

Rode Kruisplein

Toezicht op sluikstorten is één van de kerntaken van het BOA-team (Bijzonder Opsporingsambtenaren) van de stad Mechelen. Zij controleren sinds kort anoniem op gerichte plaatse vanuit onder meer een verdekte wagen en werken nauw samen met de politie. Midden juni konden zij zo zeven personen op heterdaad betrappen bij het sluikstorten aan het Rode-Kruisplein. Proces-verbalen werden er nog niet uitgeschreven, maar één week later wel. “Het gaat om vijf in totaal”, zegt Vandersmissen nog. “Voor het wegwerpen van sigarettenpeuken en het droppen van huisvuil in de publieke vuilnisbak.” Ook de komende weken zal de politie en het BOA-team de hotspots in de gaten houden.

“Sluikstorten hoort niet thuis in een nette stad als Mechelen. Daar waar we opvallend meer meldingen en klachten kregen, hebben we de uitvoeringsdiensten ingezet”, vult schepen van openbare werken Patrick Princen (Groen) aan. “Elk sluikstort wordt onmiddellijk na vaststelling of melding opgeruimd en door onze medewerkers op het terrein meteen ook overgemaakt aan de politie. Die aanpak gaat natuurlijk hand in hand met onze inspanningen tot verfraaiing en vergroening van de openbare ruimte”

“Maak melding”

Vanuit de stad wordt er nu opgeroepen om steeds melding te maken bij elke vorm van sluikstort. Dat kan via de website van de stad. Bij vaststellingen op heterdaad kan er meteen contact worden opgenomen met de politie op het telefoonnummer 015/46.44.64. “Deze meldingen laten ons toe om onze acties nog preciezer in te plannen naar tijdstip en plaats. Samen kunnen we zo nog meer sluikstorters betrappen, door hoge boetes en opruimkosten recidive voorkomen én natuurlijk de stad netjes houden”, besluit Vandersmissen. Een gasboete, zonder ruimingskost, voor sluikstorten kost 350 euro.