Sloop stationsgebouw start in voorjaar. Reizigers krijgen tijdelijke loketten Wannes Vansina

09 november 2019

15u46 1 Mechelen Een aannemer is afgelopen week gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van tijdelijke loketten op het Koning Albertplein. Hij startte er met de aanleg van funderingen voor prefablokalen die onder meer ook het fietspunt zullen herbergen. In de voorjaar start immers de afbraak van het stationsgebouw voor de vernieuwing van de sporen 1 en 2.

De prefablokalen zullen naar verwachting tussen vijf en zeven jaar dienst doen. “Het moet een volwaardig stationsgebouw worden, met naast loketten ook een wachtzaal voor de reizigers, sanitair en een plek voor het fietspunt. De dienstverlening blijft dezelfde als in het huidige stationsgebouw. De loketten komen zelfs iets dichter bij de sporen te liggen dan de huidige”, zegt Rudy Van Camp, woordvoerder van stationsproject Mechelen In Beweging.

Het wordt een degelijke constructie met ook gas, elektriciteit, water en riolering. “De lokalen worden op 18 of 19 november geplaatst. Ze zullen de ganse zone voor het station innemen. Het standbeeld van Koning Albert komt middenin te staan.” Het tijdelijke station moet in februari de deuren openen. In april of mei zal dan gestart worden met de afbraakwerken aan het huidige station uit 1958. Het verkeert in zichtbaar slechte staat.

Fietsenstalling

Momenteel bevindt zich ook nog een bewaakte fietsenstalling voor treinabonnees in het af te breken gebouw. De gebruikers krijgen een eveneens bewaakt alternatief onder de Postzegelbrug. Het verdwijnen van de huidige fietsenstallingen onder de Postzegelbrug en langs het spoor (in een latere fase) wordt gecompenseerd met nieuwe aan de achterzijde en in de Stationsstraat. De administratieve diensten van de NMBS die nu nog in het stationsgebouw zitten, krijgen een plaats aan de achterzijde in tijdelijke werfkantoren .

2027

Bij de afbraak zal ook de huidige gang tussen de loketten en de gang naar de perrons worden afgesloten, op het stukje met de automaten en de toiletten na. Historische elementen zoals de grote mozaïek in de lokettenzaal en gedenkplaten voor de eerste trein en de oorlogsslachtoffers worden gerecupereerd. De mozaïek krijgt waarschijnlijk een plek in de toegang naar de parking en de kiss & ride.

Er zal worden gebouwd aan de sporen 1 en 2. Hoe ze er zullen gaan uitzien, is nu al te zien aan de achterzijde waar de aanleg van de perrons 11en 12 op zijn einde loopt. De perrons worden van buiten naar binnen vernieuwd. In 2027 moet het nieuwe stationsgebouw klaar zijn.