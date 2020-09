Slechts één Mechelse bushalte op tien goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers Kristof De Cnodder

16 september 2020

18u39 0 Mechelen Minder dan tien procent van de in totaal 263 bushaltes in Mechelen is goed toegankelijk voor personen in een rolstoel. Voor mensen met een visuele handicap is dat zelfs slechts één halte op twintig. Dat blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Van de dertien Vlaamse centrumsteden scoort enkel Sint-Niklaas in de ranglijst van de toegankelijke bushaltes procentueel slechter dan Mechelen. Volgens de Mechelse sp.a-afdeling zijn bovenstaande cijfers erg pijnlijk, zeker in de stad van minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld).

“Met mooie beloftes alleen maken we onze samenleving niet toegankelijker. Mechelen en Vlaanderen moeten een concreet plan voorleggen, mét voldoende financiële middelen, om halte na halte toegankelijk te maken”, stelt Thijs Verbeurgt, sp.a-fractieleider in de Mechelse gemeenteraad. “Je vrij kunnen verplaatsen is immers een basisrecht van iedereen.”

Inhaalbeweging

Nadat sp.a met bovenstaande gegevens naar buiten kwam, benadrukte de Mechelse meerderheid dat men vastbesloten is om “de historische achterstand qua toegankelijke bushaltes in de komende jaren stelselmatig weg te werken”. Dat wil men samen doen met vervoersmaatschappij De Lijn, het toegankelijkheidsagentschap Inter en de Vlaamse overheid. Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld) gaf in één moeite mee dat de bushaltes aan de Leuvensesteenweg en de Vesten volgend jaar onder handen zullen worden genomen.