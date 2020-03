Slecht nieuws voor tewerkstelling bij CG: geen 200 jobs meer te redden Wannes Vansina

04 maart 2020

19u02 9 Mechelen De curatoren van het failliete CG in Mechelen en Charleroi hadden woensdag slecht nieuws voor de tewerkstelling. Enkel een beperkte externe overname lijkt nog mogelijk, met een behoud van minder dan 200 personeelsleden.

De ondernemingsrechtbank verklaarde CG Power Systems begin februari failliet nadat het zich al maanden in moeilijkheden bevond ten gevolge van fraude bij het Indische moederbedrijf. In ons land verloren honderden arbeiders en bedienden hun baan, waarvan 450 in de fabriek in de Antwerpsesteenweg in Mechelen en 70 in Charleroi.

Beperkte overname

Sindsdien onderhandelden de curatoren zowel met externe kandidaten als met het huidige management over een doorstart van het bedrijf. Die laatste optie ligt niet langer op tafel. “In het kader van deze gesprekken is inmiddels komen vast te staan dat een interne doorstart zoals eerder door het management, met de hulp van een private equity partner, niet langer tot de mogelijkheden behoort”, melden de curatoren woensdag in een persmededeling.

“Er wordt door de curatoren nog verder met andere kandidaten onderhandeld. De overblijvende kandidaten lijken evenwel te mikken op een beperkter gedeelte van de activiteiten. In het scenario van een interne doorstart mikten we op het behoud van zo’n 200 personeelsleden. Bij een externe overname ligt dat aantal lager”, zegt meester Kris Van den Berghen.

Strohalm

Patrick Elsen, secretaris ABVV Metaal, had beter nieuws verwacht. “We wisten dat er geen doorstart zou zijn voor de ganse ‘cinema’, maar ik had toch een positievere insteek verwacht. We hebben nog een strohalm, maar ik hoop wel dat er snel een doorbraak komt. Elke vijftig die er weer aan de slag kunnen, zijn er toch weer vijftig die een job hebben.”

Volgens Elsen hebben intussen tussen 100 en 150 CG-medewerkers een andere baan, waarvan een heel deel bij de NMBS. “Ze komen al uit vijf maanden kommer en kwel. Niet iedereen heeft een spaarrekening van hier tot ginder. Zij moeten uit noodzaak snel ander werk zoeken. Een heel aantal willen ook niet terug naar CG.”

Een andere groep hoopt nog altijd op een terugkeer naar de plek die ze zo goed kennen. “45-50-jarigen die al een voorstel hebben gekregen om 40km van huis voor 12 euro per uur ergens te gaan werken. Zij zouden liever opnieuw tewerkgesteld worden op een bepaald niveau.”