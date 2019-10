Skatester Sarah De Laet (26) droomt van Olympische Spelen in Tokio: “Centjes nodig om op selectiewedstrijden te geraken” Wannes Vansina

14 oktober 2019

10u55 12 Mechelen Sarah De Laet (26) uit Blaasveld wil volgende zomer dolgraag naar de Olympische Spelen in Tokio (Japan). Ze heeft er de kwaliteit voor, maar niet het geld om op de selectiewedstrijden te geraken. Daarom houdt vrijdagavond samen met Skate House in Mechelen ‘Sarah De Janeiro’ om op die manier de nodige centjes in het laatje te krijgen.

Sarah is net terug van het Europees Kampioenschap in Rusland. Ze behaalde er een mooie zesde plaats. “Het niveau was hoog. Ik had het niet verwacht”, vertelt ze. Sarah droomt van deelname aan de Olympische Spelen. Skaten is vanaf 2020 een nieuwe discipline. Alleen moet ze dan wel kunnen deelnemen aan alle resterende olympische selectiewedstrijden, te beginnen half november in Rio de Janeiro (Brazilië). Later volgen nog selecties in de VS, het VK en Chili.

“Wil je deelnemen aan de Spelen, dan moet je deelnemen aan de selectiewedstrijden. Rusland leverde mij zo bijvoorbeeld 2.430 punten op.” Alleen is de vraag hoe ze daar zal geraken. De reiskosten zijn een grote struikelblok. “Mijn vriend en ik hebben net een huis gekocht in Blaasveld. Ik kan het bedrag niet zomaar neerleggen”, vertelt de Mechelse, die werkt als schilder. Alleen al voor Rio moet ze 2.000 euro zien bijeen te sprokkelen.

Skatehouse

Ze stak de koppen bijeen met sponsor Renaud Amand, de zaakvoerder van Skatehouse aan het Douaneplein in Mechelen. “Qua niveau is Sarah zeker goed genoeg. In het buitenland kunnen de skaters rekenen op steun van de nationale sportfederaties, maar in België is die financiële ondersteuning beperkt”, zegt Amand.

Vandaar de benefiet vrijdag, van 18 tot 22 uur. Bezoeker kunnen een pasta komen eten, een lesreeks van Sarah boeken of Birdhouse skateboards of Nikita kledij kopen. De opbrengst gaat volledig naar de olympische droom van Sarah. Vrije bijdragen zijn uiteraard ook altijd welkom op rekeningnummer BE12 7310 1040 0492, met als vermelding ‘Sarah naar Rio’.

Communie

Sarah skatet al dertien jaar. Ze begon op 13-jarige leeftijd geïnspireerd door haar stiefbroers. Met de centjes van haar communie kocht ze haar eerste skatebord. Aanvankelijk reed ze er vooral mee rond, tot ze andere skaters tricks zag uitvoeren. Dat wilde ze ook. Sindsdien is skaten niet meer weg te denken uit haar leven. Op 20-jarige leeftijd reed ze haar eerste wedstrijd. Sinds een paar jaar doet ze ook mee aan World Cup wedstrijden.

“Skaten betekent heel veel voor mij. Het is niet alleen mijn sport, maar ook mijn uitlaatklep. Als ik een slechte dag gehad heb, dan kan ik alles loslaten met skaten. De Spelen zijn een droom, maar wil ik deelnemen, dan moet het nu gebeuren. Over vier jaar kan het mogelijk niet meer”, besluit ze.

Meer info op de Facebookpagina van Sarah de Janeiro.