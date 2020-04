Sjolaa sluit raarste paasperiode ooit af met schenking aan Foodsavers: “Geen enkel kind mag Pasen vieren zonder chocolade” Wannes Vansina

14 april 2020

12u34 0 Mechelen De Mechelse ‘stadssjocoladerij’ Sjolaa heeft maandag de resterende paaschocolade geschonken aan Foodsavers. Op die manier wensten de uitbaters via voedselpakketten kinderen van ouders die het niet breed hebben aan lekkere eitjes te helpen. “Dit is de meest rare, maar tevens meest geweldige paasperiode ever!” getuigen Katrien Verslycke en Johan Pouliart.

Sjolaa trok op paasmaandag met kartonnen dozen vol naar het Scheppersinstituut, waar ze elke maandag een voedselinzameling houden voor Foodsavers. In de dozen zaten 75 tipzakken met raapeieren, alsook vijftien grote paasfiguren. “Chocolade maakt gelukkig en geluk moet je delen”, luidt de motivatie.

“Ons hart smolt”

Maar dat is niet het enige. De uitbraak van het coronavirus joeg ook een schokgolf door het chocoladesalon aan de Geerdegemvaart. “Ons chocolade hart smolt. We waren volop in voorbereiding voor Pasen, wat één van de twee topperiodes is van een chocolatier, naast Sinterklaas. Plots moesten twee fantastische stagiairs hun stage vroegtijdig te stoppen”, blikt Katrien terug.

Sjolaa had het geluk over een webshop te beschikken, al draaide deze dan op een laag pitje. De uitbaters zetten het volledige paasaanbod dan maar online. “We waren bij de eerste chocolatiers die dat deden. Greendriver, de lokale fietskoerier, leverde gratis aan huis in Mechelen”, vertelt Katrien.

Dag en nacht gewerkt

Het werd een onverhoopt succes. “We ontvingen 600 bestellingen op drie weken. We dienden de leveringen aan huis een week vroeger dan gepland stop te zetten. Op woensdagavond voor Pasen hebben we de webshop offline moeten halen omdat de combinatie met de winkel niet langer houdbaar was”, vertellen de chocolatiers.

Katrien en Johan werkten dag en nacht. “We konden geen hulp inschakelen aangezien we niet voldoende afstand kunnen garanderen op de werkvloer, een luxeprobleem ten opzichte van collega-handelaars die geen alternatief kunnen aanbieden. Wij hadden dus de meest rare, maar tevens meest geweldige paasperiode ever.”

Kinderarmoede

Die zware periode wilden ze met ‘iets’ afsluiten. Ze overwogen verschillende sociale doelen en kwamen uiteindelijk uit bij Foodsavers. “Niet iedereen heeft het geld of de middelen om chocolade aan te kopen, maar in deze periode verdient ieder van ons een chocolaatje”, vertellen Johan en Katrien. “Stad Mechelen zet in op de bestrijding van kinderarmoede en wij hopen hier zo ons steentje aan bij te dragen. Want geen enkel kind zou Pasen mogen vieren zonder chocolade.”

Sjolaa last nu een week rust is om vervolgens te starten met de voorbereidingen voor Moederdag. “Ook daar willen we iets anders mee doen dan vorige jaren”, besluiten ze.