Sjarabang speelt ‘gevaarlijke’ noodvoorstelling tijdens Maanrock Wannes Vansina

23 augustus 2019

Sjarabang liet zich vrijdagavond in de Theatertuin van Maanrock van zijn creatiefste kant zien. Sowieso zit de werking voor personen met een beperking niet om een artistieke stunt verlegen, maar dit keer was het van moetes. Maandenlang werkten acteurs aan ‘De wereld van Dali’, tot ze recent te horen kregen dat de black box waarin het stuk zou worden gebracht niet kon voor de veiligheid.

“Daarvoor moesten we de straat afsluiten en dat mocht niet van de brandweer. Tijdens onze reis naar de Provence hebben we inderhaast een volledig nieuwe voorstelling gemaakt”, vertelt bezieler Marleen D’Joos. Het resultaat: ‘Isaluna’, een stukje commedia dell’arte over… klimaat. “Gevaarlijk op een festival, ik weet het”, lacht ze. Isaluna is ook op zaterdag en zondag nog te zien, net als het zangkoor van Sjarabang – Sjarazang – en Kroes Flamoes (zaterdag) en Sjarel & Friends (zondag). “Waarom we voor de vierde keer meedoen met Maanrock? Om te tonen dat onze gasten ook iets kunnen!”