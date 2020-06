Site Het Anker heropent deuren na zware coronacrisis: “70 procent verlies geleden, tijd voor weer meer leven in de brouwerij” Els Dalemans

28 juni 2020

13u25 0 Mechelen Brouwerij Het Anker zwaait op 1 juli de poorten van de site in Mechelen weer open voor bezoekers. “We starten met kleine groepen en een heleboel aanpassingen, maar het wordt hoog tijd voor weer wat meer leven in de brouwerij. We hebben door corona een zwaar voorjaar achter de rug, met een verlies van wel 70 procent”, zegt Kristina Loriers.

“Gelukkig waren de bieren van brouwerij Het Anker de voorbije maanden nog te koop in verschillende supermarkten. We moesten tijdens de coronacrisis immers onze rondleidingen annuleren, de deuren van onze brasserie en het hotel op de site sluiten… Van onze 98 personeelsleden werden er 70 tijdelijk werkloos, en we klokten uiteindelijk af op een verlies van maar liefst 70 procent.”

“Vanaf 1 juli starten we de rondleidingen in de brouwerij weer op, met de nodige aanpassingen. Normaal gezien gidsen we groepen tot 100 mensen, maar bezoekers zijn voorlopig enkel welkom in kleinere groepjes van 10 personen. Als je uit dezelfde bubbel komt kunnen we tot 20 personen gaan. Op zaterdag organiseren we 5 rondleidingen, op zondag 2. Onze gidsen zullen een ‘face shield’ dragen zodat ze goed verstaanbaar zijn, bezoekers dragen verplicht een mondmasker en gebruiken handgel. We voorzien ook anderhalve meter afstand, het concept en parcours blijven wel hetzelfde.”

Vakantie in eigen land

“In onze brasserie is normaal gezien plaats voor 120 klanten, op dit moment draaien we hier op 60 procent van onze capaciteit. Normaal gezien ontvangen we heel wat verenigingen die de brouwerij en brasserie combineren, zij annuleerden echter allemaal hun activiteiten. Daarom zetten we nu meer in op vakantie in eigen land, en we merken dat zowel Belgen als Nederlanders stilaan weer beginnen te reserveren.”

Onder de wol

“Begin juli lanceren we onze gloednieuwe ‘online reservatie tool’. Deze was al eerder gepland, maar de uitwerking kwam er sneller omwille van de coronacrisis. We bieden vanaf 1 juli ook het nieuwe hotelarrangement ‘Onder de wol’ aan, waarbij één overnachting, een diner en bezoeken aan de brouwerij, stokerij De Molenberg in Blaasveld zijn inbegrepen. De shuttledienst tussen onze de beide locaties -met plaats voor 22 mensen- rijdt voorlopig nog niet, maar we hopen ook deze dienst snel weer te kunnen aanbieden. “

Genieten

“In de stokerij starten we op dezelfde manier weer op, alleen bestaan de groepjes daar uit maximum 8 personen. We organiseerden al ‘testrondleidingen’ op beide sites, en alles verliep vlot en veilig. We volgen op alle mogelijke manieren de protocollen en sturen week per week bij, maar willen onze gasten boven alles vooral laten genieten van hun bezoek.”

Rondleidingen op maat

“Achter de schermen zaten we tijdens de coronacrisis helemaal niet stil. Om nog meer op maat van onze bezoekers te kunnen werken, krijgen worden rondleidingen in Het Anker vanaf januari 2021 in een nieuw jasje gestopt. Wie als toerist de brouwerij bezoekt en graag een algemeen beeld krijgt, zal een andere formule kunnen uitkiezen dan bijvoorbeeld de bierkenner die tijdens een technische rondleiding graag alle details te weten komt. We lanceren dit nieuwe aanbod in de loop van de zomer, zodat iedereen zeker op tijd kan kiezen en boeken.”