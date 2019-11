Sinterklaas ruilt stadhuis in voor Het Predikheren Wannes Vansina

20 november 2019

17u40 0 Mechelen De kinderburgemeester, de jeugdschepen en heel veel kinderen hebben woensdag Sinterklaas verwelkomd in Mechelen. Dat gebeurde aan Het Predikeren, waar de veegpieten zijn boek met gouden letters verloren.

De voorgaande jaren organiseerde Mechelen de ‘Sintstad’ in het stadhuis. Dit jaar staat de nieuwe bibliotheek centraal. Tijdens een openingsshow met onder meer ook majorettekorps Va Et Vient in het Tinelpark heette de stad de goedheilige man en zijn pieten welkom.

De show was het startschot van verschillende activiteiten. ‘Op stap met Piet’ is reeds uitverkocht, maar daarnaast kunnen kinderen een zoektocht maken in de stad. Een grondplan is gratis verkrijgbaar bij het onthaal van het Predikheren.

Ook in de bibliotheek zelf kan je op zoek. Pietje Precies gaat met kinderen op zoek naar de verloren letters uit het boek van Sinterklaas. Tegelijk kunnen kinderen hun brief afgeven aan de Sint. “We willen de kinderen dit jaar nog meer de kans geven om Sinterklaas persoonlijk te ontmoeten”, zegt jeugdschepen Abdrahman Labsir.

Al de Sintactiviteiten vinden plaats tussen 23 november en 4 december, telkens op woensdag, zaterdag en zondag. Meer info op kinderstad.mechelen.be.