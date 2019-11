Sint-Romboutstoren krijgt centrale rol in Mechelen houdt je Warm Wannes Vansina

15 november 2019

12u09 0 Mechelen Mechelen in Vuur en Vlam en een reusachtige kunstmaan. Dat zijn de blikvangers van het winterprogramma dat Mechelen Feest vrijdag heeft voorgesteld. Een centrale rol is weggelegd voor de Sint-Romboutstoren.

Sinterklaas brengt dit jaar niet alleen lekkers voor wie zoet is, maar ook een rijkgevuld winterprogramma. De opening van de Schaatsboot op 6 december is het startschot. Tal van activiteiten volgen, met als apotheose het Nieuwjaarsfeest op de Grote Markt op 5 januari. “Het klonk ooit te voluntaristisch, maar ik denk dat we nu echt mogen stellen dat Mechelen houdt je Warm is voor de winter wat De Zomer is van Mechelen is voor de zomer”, zegt voorzitter Kristof Calvo.

Internationaal spektakel

Hoogtepunt van het winterse feestgedruis wordt opnieuw Mechelen in Vuur en Vlam, op 21 december. Het brengt een dag- en avondprogramma met tal van vuuranimaties en -voorstellingen. Het merendeel van het programma speelt zich af in en rond de Sint-Romboutstoren, met vurige landschappen aan de voet van de kathedraal. Hoogtepunt wordt het internationale spektakel ‘Maudits Sonnants’ van de Compagnie Transe Express: acht acrobaat-muzikanten bespelen een spectaculaire beiaardmobiel hoog in de lucht.

“Mechelen in Vuur en Vlam was vorig jaar een overrompeling. Door onze toren centraal te stellen, verwachten we nog meer Mechelaars uit hun kot te lokken.” Maar ook elders in de stad mogen bezoekers vurige animatie verwachten. De Vuurmeesters nemen het Dijlepad onder handen, Peter Gusta organiseert een vuurshow op de Korenmarkt en Willem Verheyden en het Mechels kamerorkest brengen een poëtische lichtfigurenvoorstelling. De IJzerenleen verwelkomt een acrobatisch vuurtheater, stadsgids Rudi De Mets brengt verhalen in de kathedraal onder Museum of the Moon.

Maan

Dat Museum of the Moon is meteen de tweede grote blikvanger. Het gaat om een bijzondere installatie van de Britse artiest Luke Jerram die al de wereld rondreisde. Het is een levensechte maan met een diameter van maar liefst 7 meter. “We zijn trots dat we deze naar Mechelen kunnen halen.” De maan zal te zien zijn van 6 tot en met 27 december en zijn licht werpen op tal van voorstellingen. Radio 2 brengt op 14 december met het 1000 Klassiekers koor een concert in de kathedraal, zes dagen later volgt het kerstconcert van Foundation Mechelen met onder meer Patrick Riguelle en Jean Bosco Safari.

Nog onder de maan zal de Mechelse verteller Gustave Min op verschillende tijdstippen zijn fantasieverhaal ‘Meisje van de Maan’ vertellen, met begeleiding van Jurgen de Bruyn van Zefiro Torna. Min brengt het verhaal van het betoverde meisje Lunalia dat per ongeluk op de Sint-Romboutstoren terecht komt. “Het is een moderne fantastische saga met tal van Mechelse elementen, zoals de legende van de Maneblussers, Margareta Van Oostenrijk en Kludde. Het is een voorstelling voor bezoekers van 7 tot 99 jaar.”

Vier winterbars

Verder op het programma: vier weekends kerstmarkt op Vismarkt, Haverwerf en Van Beethovenstraat. “Met 45 kraampjes hebben we niet de grootste kerstmarkt, wel de sympathiekste en de warmste”, aldus Calvo. Verder op het programma: vier winterbars (Mirage in het stadhuis, Winterlounge op de Haverwerf, Moose op Transit M en SON in de Adegemstraat), Urban Trail, gratis water- en fietstaxi, Winterburendag en oudjaar (met Stijn Van de Voorde). Het volledige winterprogramma komt op www.mechelenhoudtjewarm.be.