Sint-Romboutscollege leidt rond met indrukwekkende dronebeelden Wannes Vansina

03 april 2020

16u31 2 Mechelen De schoolbezoekdagen kunnen door corona niet doorgaan, maar daar past het Sint-Romboutscollege in Mechelen een mouw aan. Met behulp van een drone maakte het een indrukwekkende virtuele rondleiding.

Sinds begin deze week kunnen ouders hun kind inschrijven voor een secundaire school in Mechelen. Het college kreeg verschillende vragen van mama’s en papa’s of ze toch niet een keer op bezoek mochten komen om de school beter te leren kennen, maar dat is omwille van corona uitgesloten.

Vandaar dat het college besliste om met behulp van een oud-leerling en haar drone een opname te maken. Woensdag werden zo beelden gemaakt vanuit de lucht en in onder meer de orgelzaal, de podiumzaal, het zwembad, het PO-lokaal en de labo’s.

“We zijn een oude school, maar maken graag van moderne middelen gebruik om mensen een goed beeld te geven van wat we te bieden hebben. We zijn zelf onder de indruk”, zegt algemeen directeur René Schroyens.

Verder vinden bezoekers op de schoolwebsite meer praktische informatie en een knop waarmee ze chatsessies kunnen voeren. “Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk. 40 procent van de laatstejaars van het basisonderwijs is op dit moment nog onbeslist.”