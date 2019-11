Sint-Rombouts inspireert Fast2Go tot Tower Meat Burger Wannes Vansina

20 november 2019

17u32 1 Mechelen Anouar Regraoui (27) en Mohamed Ben Azza (48) hebben tegenover Sint-Rombouts Fast2Go geopend. Op het menu onder meer een Tower Meat Burger, net als het logo een knipoog naar de grote overbuur.

Fast2Go opende afgelopen weekend de deuren in Onder den Toren. “Ik ben acht jaar zelfstandig helper geweest in een snackbar in Bornem, maar na mijn huwelijk verhuisde ik naar Mechelen. Ik merkte dat hier nog iets ontbrak, namelijk een plek waar gezinnen rustig en halal kunnen gaan eten”, zegt Regraoui.

Hij benadrukt dat iedereen welkom is, ook autochtonen en vegetariërs. Op het menu onder meer pasta’s, panini’s, taco’s en een Tower Meat Burger. “Dat is een hamburger met zeker drie lagen vlees, maar toch niet té hoog. Het moet nog eetbaar blijven,” lacht hij.

De man is nu nog productiearbeiders bij Pringels, maar hoopt de zaak verder te kunnen uitbouwen. “Als dit een succes wordt, hoop ik een zaak te kunnen openen op de Grote Markt.”

Sluitingsdag is maandag. Meer info op de Facebookpagina.