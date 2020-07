Sint-Rombouts in LED-lichtkleedje: “Toren straalt als nooit tevoren” Wannes Vansina

18 juli 2020

09u33 0 Mechelen Sint-Rombouts steekt in een nieuw lichtkleedje. Vrijdagavond staken delegaties van het Mechelse stadsbestuur en netbeheerder Fluvius symbolisch de stekker in van de ‘relighting’ van de toren en kathedraal. Om te vieren, mogen de horecazaken dit verlengd weekend extra terrassen zetten.

De plaatsing van de 291 LED-spots gebeurde niet toevallig nu. “We vieren dit jaar de 500ste verjaardag van de voltooiing van de Sint-Romboutstoren. Met de vernieuwde aanstraling steken we hem nu ook letterlijk in een nieuw kleedje”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“Onze toren is de belangrijkste Mechelse toeristische trekpleister, maar daarnaast ook een monument, voor ons als Mechelaars, waar we ontzettend fier op zijn. Onze toren is in moeilijke tijden steeds een baken van vertrouwen. Het is meer dan symbolisch dat we hem net nu te midden van de coronacrisis als nooit tevoren laten schitteren.”

Lichtvlekken

De vernieuwing van de lampen gebeurde met respect voor het bestaande lichtontwerp. “De huidige installatie wordt quasi één op één vervangen, maar op bepaalde vlakken wel anders afgesteld en opgesteld. We vermijden op die manier ongewenste lichtvlekken of slagschaduwen. We kiezen ook voor een eenduidige visie in warme en koude wittinten in plaats van de mix aan lichtkleuren die door de jaren heen is ontstaan”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

De plaatsing was een hele klus. “Het is een belangrijke en tegelijk spectaculaire opdracht waarbij de lichtinstallatie op acrobatische wijze moet ontmanteld en opnieuw geïnstalleerd worden. We zijn heel blij dat we deze opdracht samen met de stad hebben kunnen voltooien”, aldus Koen Wouters van Fluvius.

Kostprijs: 1,1 miljoen euro. Veel geld, al is er wel een terugverdieneffect. “We kunnen op termijn 75% besparen op de energiekost wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 17.000 euro”, besluit schepen van Duurzaamheid Marina De Bie.