Sint-Maarten en Imelda krijgen 5.000 flesjes alcoholgel Els Dalemans

01 juni 2020

14u58 1 Mechelen Het AZ Sint-Maarten in Mechelen en het Imeldaziekenhuis in Bonheiden mochten samen 5.000 gratis flesjes alcoholgel in ontvangst nemen. De flesjes werden geschonken door Steven Van den Eynde van Immo Vercammen, die in totaal al 25.000 exemplaren uitdeelde.

“Bij de start van de coronacrisis besloten enkele oud-scouts, die samen bij Immo Vercammen werken, hun jeugdbelofte na te komen. We gaan sindsdien weer voor ‘een goede daad per dag’ en richtten een grote solidariteitsactie op. We verdeelden de voorbije weken duizenden gratis alcoholflesjes via lokale handelaars in Putte en omtrek”, zegt Van den Eynde.

Verder uitdelen

“We besloten nog een stapje verder te gaan, en ook de lokale ziekenhuizen van een lading alcoholgelflesjes te voorzien. De bedoeling is dat de ziekenhuizen deze 5.000 flesjes verder uitdelen aan patiënten, artsen, stagiairs, poetsers, vrijwilligers. Zo kunnen zij hun mensen bedanken voor hun grote inzet van de voorbije weken én heeft iedereen steeds zijn eigen persoonlijk flesje op zak.”