Sint-Katelijnestraat opgeschrikt door vechtpartij TVDZM

17 augustus 2019

20u30 0 Mechelen De Sint-Katelijnestraat in het centrum van Mechelen werd vrijdagnamiddag opgeschrikt door een hevige vechtpartij. Daarbij zou volgens buurtbewoners ook een persoon gewond zijn geraakt. Voorlopig werden er nog geen arrestaties uitgevoerd.

De lokale politie van Mechelen-Willebroek werd na de vechtpartij onmiddellijk ingelicht en stuurde verschillende interventieploegen ter plaatse. Alleen werden er geen betrokkenen meer aangetroffen. Ook geen gewonden. De politiezone nam contact op met ziekenhuizen in de buurt maar nergens was er een gewonde persoon binnen gebracht.

Wat er zich vrijdagnamiddag heeft plaats gevonden, is nog dus nog niet duidelijk. “Wij hebben intussen een onderzoek opgestart naar de exacte omstandigheden”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “We nemen deze melding in ieder geval ernstig.”

Nog volgens enkele buurtbewoners werd er ter hoogte vanwaar het incident had plaatsgevonden, een perimeter ingesteld en afgesloten door een politielint. Het onderzoek is intussen volop lopende. Zo zullen onder meer de camerabeelden in de buurt worden bekeken en volgt er een buurtonderzoek. Ook na het incident bleef de politie patrouilleren in de buurt.