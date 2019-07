Sint-Katelijnestraat in trek bij projectontwikkelaars: leegstand maakt plaats voor woonprojecten Wannes Vansina

16 juli 2019

10u52 0 Mechelen Projectontwikkelaars hebben de Sint-Katelijnestraat in Mechelen ontdekt. Drie leegstaande plekken op de toegangsweg naar de Grote Markt krijgen een nieuwe invulling: Investpro realiseert een woonproject op de plek Baby Diana, Verelst bouwt zes woningen aan de voormalige OVAM-parking en op het vroegere Copyplan komen woningen én een vliet.

Copyplan

De stad liet de Sint-Katelijnestraat tien jaar geleden heraanleggen. De vernieuwing moest impulsen geven aan de wat verloederde straat, maar nog altijd staat er veel leeg. Een van de rotte plekken is de site van het voormalige Copyplan (Lucas Creativ), een winkel die in 2010 verhuisde naar de Oscar van Kesbeeckstraat. Toen al was er sprake van een woonproject door aannemer Dockx, maar dat project liep aardig wat vertraging op. Sindsdien ligt het terrein braak.

Sinds vorig jaar heeft Maxi Bouwpromotions wel een omgevingsvergunning beet. “Er komen drie appartementen met een handelszaak, als uitbreiding van een bestaand project”, zegt zaakvoerder Marc Dockx, die eerder in Mechelen onder meer de hotels Elisabeth en De 3 Paardekens realiseerde. Dat het allemaal zo lang heeft moeten duren, schrijft de aannemer toe aan een samenloop van omstandigheden. “Het is altijd iets geweest, maar over enkele maanden beginnen we eraan. Na onze realisatie zal de stad de vliet openleggen.”

In de stad

Niet veel verder van de Grote Markt realiseert Verelst dan weer ‘In de stad’: vijf appartementen en een stadswoning op een braakliggend stuk grond dat uitgeeft op de voormalige OVAM-parking in de Kanunnik De Deckerstraat. “Twee van de zes woongeleden zijn al verkocht, dit najaar starten we de bouw”, zegt Michael Van Beersel, algemeen directeur van Verelst Projectontwikkeling. De prijzen variëren tussen 350.000 en 530.000 euro, zonder kosten. “Het is een hoogwaardig afgewerkt project voor kwalitatief wonen in het hart van de stad.”

Het ontwerp komt van dmvA Architecten. Dat Mechelse bureau tekende in de Dijlestad al voor spraakmakende projecten zoals de renovatie en herwaardering van Museum Hof van Busleyden en het Loretteklooster. De architecten lieten zich inspireren door de eeuwenoude trapgevels en de diephuizen in de straat. In gebruiksrecht is er een bovengrondse parkeerplaats per woning voorzien op de aangrenzende stadsparking. Jaren geleden vatte de stad nochtans het plan op om die site om te vormen tot een woonproject en parkje met vliet, maar dat verdween weer in de koelkast.

Baby Diana

Ook de voormalige winkel van Baby Diana, dat begin 2017 na vijftig jaar de deuren sloot, wacht een herbestemming. Investpro, een dochterbedrijf van IBO in Heffen, kocht het pand aan. “Het gedeelte aan de kant van de Sint-Katelijnstraat blijft behouden. We gaan alles wit kalleien, er komen zwarte ramen. Daar komen vier grote appartementen met telkens twee of drie slaapkamers en een terras. Op het gelijkvloers komt een praktijk”, zegt architect Katrien Peeters.

Aan de achterzijde van de voormalige geboortewinkel, aan het Sint-Katelijnekerkhof, zijn de werkzaamheden inmiddels al gestart. “Daar komt een nieuwbouw met witte bakstenen en zwarte aluminium ramen. De vier appartementen meten tussen 100 en 130m².” Het archeologisch onderzoek gaat deze week van start. De verkoop start ten laatste in september.