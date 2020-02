Sint-Katelijnestraat drie dagen afgesloten voor woonproject op Baby Diana Wannes Vansina

23 februari 2020

11u56 0 Mechelen Het centrum van Mechelen is van woensdag tot en met vrijdag moeilijker bereikbaar ten gevolge van de schoring van de gevel van het voormalige Baby Diana in het kader van de realisatie van een nieuw woonproject.

De Sint-Katelijnestraat wordt afgesloten tussen de Heembeemd en het Sint-Katelijnekerkhof. De binnenstad met de parkings Grote Markt en Kathedraal zal uitzonderlijk bereikbaar zijn via de Frederik de Merodestraat, die de periode niet autoluw zal zijn. De Sint-Katelijnestraat voorbij de werf is bereikbaar via de Oude Beggaardenstraat, waar de rijrichting omdraait.

Op het vroegere Baby Diana, dat begin 2017 na vijftig jaar de deuren sloot, komt woonproject Schuttevee, een realisatie van Investpro en IBO. Na het stutten van de gevel start het uitgraven van de nieuwe ondergrondse parking en de verdere fases van het nieuwe bouwproject.