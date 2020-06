Sint-Janshof neemt intrek in schooltje Paardenkerkhofstraat met autismeproject Wannes Vansina

30 juni 2020

01u22 0 Mechelen De Mechelse secundaire school voor buitengewoon onderwijs Sint-Janshof neemt volgend schooljaar zijn intrek in het schoolgebouwtje in de Paardenkerkhofstraat 127. Ze zal het gebruiken voor een autismewerking.

Sinds 2014 werd het schoolgebouwtje achtereenvolgens gebruikt door basisscholen Sint-Pieter en De Vlinder. Aangezien de renovatie van de laatste school in september klaar zal zijn, komt het gebouw dan vrij.

Het Sint-Janshof kan het goed gebruiken. De school in de Nekkerspoelstraat was dringend op zoek naar een locatie voor Club 9, een project voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.

Gezien de grootte van de school en de noden van deze jongeren is hen opvangen binnen de school niet aangewezen. In een apart vast lokaal en met extra begeleiding kan beter tegemoet worden gekomen aan hun noden.

De gebruiksovereenkomst met de stad, die eigenaar is, loopt twee jaar.