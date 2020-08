Sigarettenpeuk zorgt voor brandje in kelder van M-EATERY Tim Van Der Zeypen

04 augustus 2020

17u00 0 Mechelen Hulpdiensten zijn dinsdagmiddag moeten uitrukken naar vleesrestaurant M-EATERY aan het station van Mechelen. In de kelder van het restaurant was er een brandje ontstaan.

“Dat kwam nadat er een sigarettenpeuk in een keldergat was beland en wat afval in de kelder vuur had gevat”, zegt Larissa Gommers van de brandweerzone Rivierenland. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. De brandweer moest enkel nablussen. Naar verluidt hadden de uitbaters zelf het brandje al kunnen blussen met een poederblusser. “De schade bleef beperkt”, weet politiewoordvoerder Dirk Van de Sande nog. “Er vielen ook geen gewonden.”

Door de interventie was de rechterrijstrook van de Leopoldstraat afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor beperkte verkeershinder.