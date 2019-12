Showbeesten Baziel (8) en Myka (9) verkozen tot Kleine Stadsartiest Wannes Vansina

18 december 2019

16u08 12 Mechelen Baziel Tamutan (8) en Myka Dosunmu (9) mogen zich de komende twee jaar ‘Kleine Stadsartiest van Mechelen’ noemen. Het duo won de talentenshow nadat een van hen eerder ook al schitterde in Belgium’s Got Talent. “Schrijf maar dat ik een ster ben!”

De verkiezing van de Kleine Stadsartiest vond afgelopen weekend plaats in Moonbeat. Tien (groepjes van) deelnemers dongen naar de titel, maar het waren breakdancers Baziel en Myka die de jury het meeste wisten te overtuigen. Met hun moves, maar ook met hun humor.

De leerlingen van Dijkstein en De Luchtballon dansen al twee jaar bij Busto Move. “Het toffe aan breakdance zijn de salto’s en de coole trucks”, lacht Myka. Wekelijks spenderen ze 3 à 5 uur aan hun sport en ze dansen ook in competitie.

Ze zijn terecht fier op hun prestatie. “Nu mogen we optreden tijdens Maanrock. Dansen voor zo’n volle Grote Markt zien we wel zitten.” Myka was recent nog met Busta Move te zien tijdens Belgium’s Got Talent. “Dat was leuk. Ik mocht uit een doos komen. Schrijf maar dat ik een ster ben.”

Het duo maakte zijn act zelf, Michaël Priëels van Busta Move zorgde voor het ‘zout en peper’. “Het zijn showbeesten en de grootste talenten van hun leeftijd”, zegt hij. “Ze zijn de uithangborden van een vereniging en een sport, dans en kustvorm die aan het boomen is.”

Jeugdschepen Abdrahman Labsir nam Baziel en Myka woensdag mee naar een bijeenkomst van de kinderraad. “Met de Kleine Stadsartiest als rolmodel willen we ieder kind stimuleren om te doen wat ze graag doen en om hun talenten te ontwikkelen.”