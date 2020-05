Shopping Shuttle rijdt vanaf zaterdag opnieuw uit Wannes Vansina

12u47 2 Mechelen Om klanten naar de heropende winkels in het stadscentrum van Mechelen te brengen, rijdt vanaf zaterdag de Shopping Shuttle opnieuw uit. De gratis pendeldienst neemt wel extra voorzorgsmaatregelen.

De Shopping Shuttle brengt tussen 9 en 19 uur pendelaars van randparking P+R De Nekker naar de Grote Markt. “Om de bereikbaarheid van het winkelcentrum optimaal te garanderen, zal de gratis pendeldienst opnieuw ingezet worden, maar met aangepaste maatregelen voor chauffeurs én passagiers. Het eerste weekend zetten we drie van de vier gebruikelijke busjes in. We evolueren de bezetting van de busjes na zaterdag en passen dit indien nodig aan ”, legt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke uit.

De passagiersplaats vooraan mag niet worden gebruikt, pendelaars dienen de handen te ontsmetten bij het instappen (desinfecterende gel wordt voorzien) en een mondmasker dragen. Er mogen maximaal twee passagiers opstappen, tenzij het gezinsleden betreft die onder hetzelfde dak wonen.