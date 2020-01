Shopping Shuttle breekt opnieuw record Wannes Vansina

10 januari 2020

17u08 0 Mechelen De Shopping Shuttle, de gratis pendel op zaterdagen en koopzondagen tussen het Douaneplein en de Grote Markt, heeft opnieuw een record gebroken.

Het record stond op naam van de eindejaarsperiode van vorig jaar. Toen maakten 1.545 pendelaars gebruik van de Mechelse pendel. “Het weekend van 21 december maakten 1.837 passagiers gebruik van de Shopping Shuttle. Het record werd dus verbroken”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Het succes inspireert tot meer. “In het kader van de uitbreiding van de autoluwe binnenstad en het bevorderen van het randparkeren, bekijken we met Mechelen MeeMaken een mogelijke invoering van een tweede route. We gaan vaak ook in overleg met de handelaars om extra shuttles te voorzien tijdens winkelevenementen zoals Black Friday en braderiedagen”, aldus Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.