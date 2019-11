Shoppen tot 20 uur in Mechelse binnenstad tijdens Black Friday



Antoon Verbeeck

27 november 2019

De meeste winkels in de Mechelse binnenstad blijven deze vrijdag langer open, naar aanleiding van Black Friday. Tot 20 uur wordt als klant verwend met geschenken, hapjes, drankjes, kortingen en andere verrassingen. Het is het startschot van de Mechelse koopjesperiode. “Zoals bij andere shoppingmomenten in onze binnenstad, zorgt Mechelen MeeMaken tijdens Black Friday voor extra animatie. Het wordt een gezellige laatavondshopping met het aansteken van de kerstverlichting en een muziekband die doorheen het kernwinkelgebied trekt”, aldus Greet Geypen (Vld-Groen-M+), schepen van Economie. Op zaterdag 30 november wordt er gefocust op de vele voordelen van het ‘winkelhieren’. “We lanceren daarvoor een echte Mechelse Shopzak. Deze mechelshopper wordt in verschillende zaken in Mechelen verdeeld”, klinkt het.